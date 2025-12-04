ULTIME NOTIZIE 04 DICEMBRE 2025

A Genova tensione al corteo lavoratori ex Ilva: polizia usa lacrimogeni

Genova, 4 dic. (askanews) - Momenti di tensione davanti alla prefettura di Genova all'arrivo del corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. I manifestanti hanno trovato la strada chiusa da alcuni alari della polizia e hanno iniziato a battere contro le griglie metalliche con i caschi da lavoro lanciando fumogeni, petardi e uova verso le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. In piazza anche una pala meccanica e altri mezzi da lavoro. I lavoratori dello stabilimento ex Ilva da lunedì sono in sciopero per chiedere il ritiro del piano a ciclo corto.

