Genova, 18 nov. (askanews) - Rafforzare la collaborazione nel campo della formazione marittima, tecnica e professionale, rispondendo alle nuove sfide dell'industria navale. È l'obiettivo del Memorandum of Understanding siglato al BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show di Genova da Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ed Eugenio Massolo, Presidente dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile.

L'intesa punta a sviluppare nuovi programmi e protocolli didattici, con particolare attenzione alla sicurezza, all'impiego di simulatori e strumenti tecnologici avanzati e all'aggiornamento delle competenze richieste dal mercato.

"E' un accordo importante perché noi lavoriamo nel settore della formazione marittima e della Blue Economy, in senso lato, con molte compagnie. MSC, però, per noi rappresenta un partner importantissimo per le attività già fatte nel settore degli ufficiali di navigazione, nel settore dei tecnici per la logistica e dei tecnici per il ferroviario" ha dichiarato Eugenio Massolo, Presidente Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Tra gli ambiti strategici della cooperazione rientrano anche le soluzioni energetiche emergenti dal GNL ai combustibili a minore impatto ambientale e l'attivazione di percorsi specialistici dedicati alle figure professionali richieste da MSC e dalle società del Gruppo.

"Siamo al settimo anno di collaborazione con MSC per un progetto molto importante, che è la formazione dei marittimi per tutte le loro nuove navi LNG. Una collaborazione molto forte che abbiamo intenzione di rafforzare attraverso questo memorandum, aprendo anche a nuove prospettive in funzione dell'espansione della flotta di MSC" ha aggiunto Eugenio Massolo, Presidente Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Un'alleanza tra formazione d'eccellenza e industria crocieristica che conferma il ruolo centrale di Genova come polo internazionale per lo sviluppo delle professionalità legate all'economia del mare.