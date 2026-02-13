A Genova nasce la nuova compagnia area regionale Airidea

Genova, 13 feb. (askanews) - "Il tuo volo parte da casa". E' il motto di Airidea, nuova società italiana di trasporto aereo regionale con base operativa all'Aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova, che è stata presentata nella sala Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del deputato Alberto Pandolfo e del presidente dell'Aeroporto di Genova Enrico Musso.

Un progetto industriale destinato ad incidere in modo concreto sulla mobilità territoriale, sulla continuità infrastrutturale e sullo sviluppo economico della Liguria che, per caratteristiche geografiche e infrastrutturali, è tra i territori che più soffrono una connettività aerea non proporzionata al proprio potenziale economico, produttivo e turistico.

"La Liguria come sappiamo - spiega l'amministratore di Airidea Gian Marco Vivado - col porto ha necessità di avere collegamenti logistici. Le aziende che lavorano col porto e le stesse compagnie di trasporto devono avere la possibilità di avere un collegamento diretto. Le aziende sul territorio pure, quindi le industrie. Qua è un polo tecnologico molto importante. In primis anche noi come utilizzatori, come imprenditori sul territorio, abbiamo sempre cercato e ricercato la necessità di un trasporto veloce, rapido ed efficiente e purtroppo l'infrastruttura sul territorio molto spesso può essere complicata. Gli aeroporti esistono già, abbiamo già gli aeroporti. Ci sono infrastrutture che possono essere più nuove, alcuni sono più sviluppati perché hanno i collegamenti esteri ma il nostro obiettivo è quello di sviluppare nelle regioni delle infrastrutture che già esistono. Quindi non andare a costruire ancora, non andare a creare qualcosa di nuovo quando in realtà possiamo sviluppare quello che già abbiamo. E quindi l'idea della connessione su aeroporti minori, quindi tutto il discorso della Regional Air Mobility, punta a questo".

La nuova compagnia opererà inizialmente con aeromobili BAe Jetstream 32, turboelica da 18 posti, affidabili e collaudati, ideali per collegamenti regionali di breve e media distanza fino a circa 2.000 chilometri. Il network inaugurale prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, per un totale di circa dieci tratte giornaliere, pensate per rispondere sia alla domanda business che a quella turistica. Nel periodo estivo saranno poi attivati altri collegamenti per la Corsica e la Sardegna ma anche per Rimini, nella Riviera romagnola. E i voli partiranno davvero da casa, come recita lo slogan della compagnia, perché i passeggeri non dovranno raggiungere l'aeroporto di Genova con mezzi propri ma potranno usufruire di un'apposita navetta con punti di ritrovo in varie zone della città.

"Genova - dichiara il direttore generale di Airidea Gaetano Rizzi - è stata scelta primo perché siamo genovesi, secondo perché amiamo questa terra e terzo perché questa terra ha i numeri ed è stata sempre sottostimata dal punto di vista aeronautico. Ha una pista di tre chilometri assolutamente poco utilizzata ma soprattutto dal punto di vista economico abbiamo un tessuto industriale, finanziario e imprenditoriale notevole che ci permette di fornire questo servizio. Ma un'altra cosa fondamentale è che la popolazione è numerosa, qui abbiamo quasi 700 mila abitanti con un bacino di utenza di quasi 1 milione e 800 mila persone".

Il piano di sviluppo di Airidea prevede una crescita graduale secondo una strategia multi-hub. Dopo il consolidamento della base ligure, è prevista infatti l'apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia. A regime, le tre basi saranno interconnesse, dando vita ad una rete capillare di collegamenti regionali in grado di migliorare l'accessibilità di aree oggi penalizzate.

Nel corso della conferenza è stato inoltre sottolineato che Airidea è un'iniziativa imprenditoriale privata ma aperta all'ingresso di investitori istituzionali, come dimostrano le interlocuzioni in corso con LigurCapitalS.p.A., società di investimento controllata da Filse, la finanziaria della Regione Liguria, e si rivolge ad una clientela di fascia medio alta. "In Italia - sottolinea il direttore commerciale di AirIdea Lillo Lentini - abbiamo i voli commerciali e i voli business e quindi abbiamo preso un'idea dal volo business per cercare di portarla ad una clientela di fascia medio alta".

L'avvio delle operazioni commerciali è previsto per la primavera 2026, con l'apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio. Orari, tariffe e modalità di prenotazione saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso il sito.