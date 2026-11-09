A Genova il Meeting di AssoParchi: cresce interesse famiglie

Genova, 9 nov. (askanews) - Con 21 milioni di visitatori nel 2025 e una crescita di circa il 4% nel 2026, i parchi divertimento conquistano un ruolo sempre più centrale nelle scelte di consumo legate al tempo libero e si affermano come una componente essenziale del paniere di esperienze che gli italiani desidererebbero vivere con maggiore frequenza. È quanto emerge dal Meeting Annuale di AssoParchi, che si è svolto il 5 e il 6 novembre all'Acquario di Genova e che è stato anche l'occasione per presentare i risultati dell'Osservatorio Nazionale AssoParchi 2026, realizzato in collaborazione con GRS Research & Strategy.

"Ho avuto non la sensazione ma la certezza - spiega il presidente di AssoParchi Luciano Pareschi che i parchi acquatici, avendo avuto un'estate meravigliosa, hanno lavorato tutti di più. Hanno sofferto un po' i parchi tematici perché con quel gran caldo non c'era tutta questa voglia di andare nei parchi tematici ma stanno recuperando tantissimo adesso per Halloween, hanno già recuperato, poi ci sarà anche il Natale per i grandi parchi tematici. Di conseguenza io penso che saremo più verso il 4% di incremento, con un notevole incremento della spesa pro capite all'interno".

A favorire il comparto in un momento di crisi economica come questo sono soprattutto i prezzi abbordabili, alla portata di tutte famiglie. Infatti, a giugno e settembre il costo per un'intera famiglia si aggira intorno ai 100 euro.

"E' il prezzo di una serata in pizzeria - sottolinea Pareschi - né più né meno ma non è il momento, la mezz'ora di mangiare una pizza ma sono le nove ore all'interno di un parco dove una famiglia si ritrova, si diverte assieme e questo non è poco perché, oggi ne parlavamo, non ci sono tanti momenti così di aggregazione come quelli di una famiglia in un parco che può vedere 4-5 spettacoli, show, al di là delle attrazioni. E quindi è un momento molto particolare, è un momento di grande gioia e di magia quello che ti offre il parco".

Il primo segnale positivo arriva direttamente dai visitatori: dall'analisi di quasi 4.000 questionari raccolti durante le giornate di visita, il livello di soddisfazione complessiva raggiunge infatti 4,57 punti su 5, mentre la propensione al ritorno si attesta a 4,40 su 5. Il Net Promoter Score, che si basa sulla disponibilità degli ospiti a consigliare l'esperienza ad amici e colleghi, è a quota +69, su una scala compresa tra -100 e +100. Allargando il panorama all'intera popolazione, la ricerca GRS In Person Impact Index Italia, condotta su un campione di 705 intervistati, rivela che quasi 7 italiani su 10 vorrebbero vivere più esperienze in presenza, all'insegna della condivisione.

"Il settore - commenta il direttore di AssoParchi Maurizio Crisanti - continua a crescere. Il mercato delle esperienze in Italia è una delle tendenze che il pubblico apprezza di più. I parchi di divertimento offrono un'esperienza di persona, fatta in modo reale e non virtuale. Quindi le persone si incontrano, si divertono, sorridono tra loro, si confrontano. È l'esperienza che è fuori da quella offerta dai cellulari, dalle piattaforme online e da tutto quello che distrae ormai la nostra gente".

Tra gli obiettivi principali del Meeting annuale di AssoParchi, il rafforzamento ulteriore dell'associazione e il suo avvicinamento alle istituzioni. "Siamo risorse incredibili - ricorda Pareschi - siamo grandi attrattori e siamo fondamentali. Difatti all'estero c'è molta attenzione da parte di tutti i governi sui parchi, vengono incentivati in tutte le maniere perché comunque creano economia, creano posti di lavoro, ma creano un indotto incredibile per tutta la località".

In un evento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che in videocollegamento ha sottolineato l'impegno del governo per introdurre importanti semplificazioni normative, in particolare sui vincoli alla prevendita di biglietti, e ha manifestato l'intenzione di coinvolgere i parchi nelle attività di comunicazione istituzionale rivolte ai turisti, a fare gli onori di casa è stato Cristian Biasoni, amministratore delegato di Costa Edutainment.

"Il mondo dei parchi di divertimento - conclude Biasoni - di cui evidentemente i parchi di Costa appartengono, in particolar modo l'Acquario di Genova, sede che ci ospita oggi, è un mercato importante molto per i visitatori che frequentano i parchi tutti gli anni, ma soprattutto per l'indotto che questi parchi generano".