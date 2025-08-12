ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2025

A Gaza si piangono i morti dopo ultimi attacchi: 89 uccisi in 24 ore

Khan Younis (Striscia di Gaza), 12 ago. (askanews) - Nelle immagini, abitanti di Gaza piangono i loro cari rimasti uccisi in un attacco israeliano nella zona di Al-Mawasi a Khan Younis, che ha colpito alcune tende; poche ore prima, ucciso un uomo al Corridoio Morag mentre aspettava aiuti.

Secondo il ministero della Salute palestinese, gestito da Hamas, nelle ultime 24 ore sono morte 89 persone, 513 i feriti, vittime del fuoco israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero, 31 delle persone uccise nell'ultimo giorno sono morte mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari, portando il numero totale di persone uccise in attesa di aiuti a oltre 1.800.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi