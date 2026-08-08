A Gaza si cerca di sfuggire dal caldo delle tendopoli andando al mare

Gaza City, 8 ago. (askanews) - Gli sfollati palestinesi vanno sulla spiaggia di Gaza City per sfuggire al caldo estivo all'interno delle loro tende, dove non hanno né elettricità né ventilatori, come raccontano le famiglie.

Fatimeh Kheise, sfollata palestinese, dice ad Afp: "Stiamo soffrendo terribilmente. Sono ormai tre anni che viviamo per strada. A Gaza sono venuti a mancare tutti i beni di prima necessità. Come potete vedere, siamo seduti sotto dei pezzi di stoffa, con il sole che ci picchia addosso, e non riusciamo a sopportarlo. Ho un problema cardiaco, e la maggior parte delle persone a Gaza ha sviluppato problemi cardiaci a causa delle sofferenze che stiamo vivendo. Siamo esausti e non riusciamo a sopportare il caldo. Per tutto il giorno usiamo questo pezzo di cartone, ma non ce la facciamo più. Non c'è elettricità, nemmeno un posto dove ripararci dal caldo, e a volte non abbiamo nemmeno l'acqua. Stiamo soffrendo terribilmente. Per quanto tempo ancora la vita rimarrà così?".

"Andiamo al mare per cercare di alleviare il caldo che stiamo sopportando. Non possiamo passare tutto il giorno seduti in riva al mare. I bambini nuotano in mare e poi torniamo indietro, ma non cambia nulla. Torniamo qui come se non fossimo mai entrati in mare. La maggior parte dei bambini sviluppa allergie a causa del mare, e anche l'acqua del mare non è più pulita come una volta. Mia figlia è in ospedale da ieri e io sono lì con lei. La nostra situazione non è più quella di una volta. È diventata tragica", aggiunge.

"Fa molto caldo, siamo in piena estate. Queste tende aumentano ulteriormente il caldo e, in queste condizioni, non c'è elettricità né ventilatori. La situazione è tragica. Usciamo dalle tende e cerchiamo un po' d'ombra dove sederci", spiega

Mohammed Al Nems, sfollato di Gaza.

"Non riusciamo a dormire. Di notte usciamo dalla tenda per rinfrescarci, e al mattino non possiamo dormire fuori dalla tenda perché ci sono i topi", conclude.