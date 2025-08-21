ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2025

A Gaza almeno 70 morti in 24 ore, 18 vicini a punti aiuto

Gaza, 21 ago. (askanews) - Famiglie palestinesi piangono i loro morti all'ospedale di Al-Shifa. Almeno 70 persone sono morte nelle ultime 24 ore in raid israeliani, fra cui una ventina in punti di distribuzione di aiuti, nella zona di Zikim, nel Nord. I feriti sono oltre 360. Le truppe israeliane hanno intanto cominciato l'operazione per occupare Gaza City.

"Siamo in trappola - dice Mohammed Abu Awda - non abbiamo cibo e acqua e inoltre siamo sfollati".

Sono ricominciati i lanci di aiuti dal cielo, questi sono i pacchi paracadutati sul campo profughi di Al Zawaida. Un metodo ritenuto poco sicuro e definito "umiliante" dai palestinesi, per la modalità, il caos che si crea per la corsa al cibo e le condizioni in cui i generi alimentari arrivano dopo essersi schiantati a terra.

Aiuti che comunque non bastano: gli ospedali della Striscia di Gaza hanno registrato nelle ultime 24 ore altri due decessi causati da fame e malnutrizione, portando a 271 il numero complessivo delle persone morte per mancanza di cibo, tra cui 112 bambini, secondo il ministero della Sanità dell'enclave palestinese.

