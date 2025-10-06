A Gaeta la decima tappa de 'Le vie del Giubileo'

Gaeta, 6 ott. (askanews) - Gaeta è stata protagonista della decima tappa de 'Le vie del Giubileo', il progetto promosso da Regione Lazio e Arsial che intreccia spiritualità, cultura ed enogastronomia lungo i luoghi simbolo del territorio. La città, cuore della Riviera di Ulisse, si è trasformata in un grande palcoscenico: Via Buonomo ha accolto una fiera a cielo aperto, dove i visitatori hanno potuto scoprire e degustare i prodotti tipici locali. Dalla tiella di Gaeta alle olive DOP, dall'olio delle Colline Pontine alla mozzarella di bufala, passando per salsicce, mieli, vini e birre artigianali, le eccellenze del Lazio sono state protagoniste accanto a momenti di spettacolo, visite guidate e laboratori. Abbiamo parlato con Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio:

"Decima tappa, luogo straordinario, una cornice meravigliosa, veniamo dal Castello Angioino, siamo passati sotto la cattedrale nel giorno dei Santi Padroni di Gaeta, lungomare meraviglioso questa giornata, le eccellenze agroalimentari, credo che sia la giornata perfetta per dimostrare la bellezza del nostro territorio, far fare vetrina ai nostri produttori le eccellenze agroalimentari e gastronomiche che ci sono qui nel villaggio delle vie del Giubileo di Gaeta. Mancano poche tappe, ci avviciniamo alla tappa conclusiva dell'8 dicembre e continuiamo a farlo con grande impegno e con passione".

È poi intervenuto Massimiliano Raffa, Presidente Arsial: "Siamo soltanto verso la fine di un progetto che si trasformerà, vogliamo fare in modo che il pellegrino di oggi diventi il turista del domani, ma in Natale che il 2026 rivedrà il medesimo progetto. In questo caso a Gaeta dobbiamo anche dire che Lazio ha fatto uno sforzo straordinario perché è riuscita anche a organizzare il Foro Pymes, è un appuntamento estremamente importante perché nella due giorni precedenti abbiamo ospitato queste delegazioni, sei aziende, più di cento incontri, l'incontro con il MOF, il più grande centro agroalimentare del Lazio, insomma molto bene, siamo proprio contenti di come lo stiamo facendo e di cosa stiamo facendo".

Un percorso che ha saputo unire pellegrini, cittadini e turisti, confermando Gaeta come tappa centrale del cammino giubilare. Un'occasione per raccontare il Lazio attraverso la sua storia, la sua fede e i suoi sapori.