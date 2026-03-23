A Fondazione ICA Milano The Second Shadow di Dozie Kanu

Milano, 23 mar. (askanews) - La Fondazione ICA Milano presenta fino al 23 maggio 2026 The Second Shadow. Dozie Kanu Mirroring Marc Camille Chaimowicz, with Shared Echoes and Kindred Spirits, una nuova mostra che mette in relazione due generazioni di artisti e due modi distinti di abitare lo spazio espositivo: curata da Rita Selvaggio con il supporto di Giulia Civardi l'esposizione è prodotta in collaborazione con Nicoletta Fiorucci Foundation. La bipersonale trasforma le sale della Fondazione ICA Milano in un campo di trasmissione affettiva, in cui l'eredità è riattivazione. L'artista Dozie Kanu ha raccontato ad askanews il suo lavoro.

La stanza di Chaimowicz, ispirata a Jean Cocteau, si configura come un interno domestico e teatrale al tempo stesso: un ambiente abitato da oggetti carichi di memoria e intimità che evocano il cineasta francese. A vent'anni di distanza, Dozie Kanu entra in questa architettura sensibile come in un archivio vivente e ne propone una stanza gemella, non per imitazione ma per rifrazione. The Second Shadow è la sua risposta e il suo contrappunto: un ambiente che sposta le coordinate dell'opera storica, interrogandola. Le opere, scelte all'interno della collezione di Nicoletta Fiorucci e integrate nel lavoro di Kanu, non operano come omaggi né come riferimenti dichiarativi, ma come elementi di attivazione. Là dove Chaimowicz rende Cocteau una figura domestica, immersa in un paesaggio mentale intimo e teatrale, Kanu fa di Chaimowicz stesso un'architettura affettiva: una forma che si rigenera nella relazione con altre opere. La frase di Cocteau Mirrors should think longer before they reflect diventa principio generativo della mostra, chiamando l'immagine a sospendere il proprio riflesso, a interrogarsi prima di restituirsi.

A completare idealmente il percorso, nell'ambito della mostra è prevista la proiezione del film Il testamento di Orfeo (1960) di Jean Cocteau presso il Cinema Godard di Fondazione Prada giovedì 21 maggio 2026. ICA Milano ringrazia Banca Intesa Sanpaolo, sponsor ufficiale della Fondazione, Valsoia ed Enel per il supporto alla programmazione e alle attività di ICA Milano.