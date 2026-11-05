A Fiumicino passeggeri preoccupati per le minacce di bombe su voli Ue

Roma, 5 nov. (askanews) - I passeggeri all'aeroporto di Fiumicino reagiscono con preoccupazione dopo che una ventina di voli europei sono stati colpiti da falsi allarmi bomba per il terzo giorno in una settimana, secondo quanto riferito dalle autorità e dalle compagnie aeree, tra cui quattro voli su Milano Malpensa e due su Roma Fiumicino. "Siamo molto preoccupati per la sicurezza in Europa", afferma Natalia Lobo, una turista brasiliana. "Non ci credo poi così tanto dice invece l'insegnante italiano Rocco Giofre.