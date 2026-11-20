Firenze, 20 nov. (askanews) - Fare sistema per reagire alla frenata degli ordini e tutelare una filiera che tra il 2023 e il 2025 ha perso 500 imprese e oltre 5.000 addetti. È la linea tracciata a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, durante la sesta edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana, evento promosso da Assopellettieri con Comune di Firenze e Regione Toscana. Sul tavolo le crisi degli ultimi due anni: tensioni geopolitiche, rincari energetici, calo del potere d'acquisto e frenata dei mercati asiatici. "L'unica possibilità è quella di cercare insieme di tutelare questo patrimonio, questa leadership manifatturiera che abbiamo nel mondo, perché si parla di una leadership manifatturiera nel mondo - ha detto Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri - è farla diventare anche una leadership economica. Questa è una responsabilità e una consapevolezza che dobbiamo prendere tutti insieme, tutti insieme provare a trovare delle soluzioni."

I lavori hanno preso spunto dallo Studio Strategico realizzato da Assopellettieri in collaborazione con la LIUC Business School sugli scenari al 2035 e presentato da Massimiliano Serati, Dean della LIUC Business School con il contributo tra gli altri di Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica.

Quello italiano resta comunque il principale polo produttivo europeo nel comparto, con 12 miliardi di fatturato nel 2024, quasi il 48% del totale Ue. Nel 2025 il settore ha generato 11,4 miliardi di euro di fatturato e 9,8 miliardi di export, che fanno del nostro Paese il terzo esportatore mondiale dopo Cina e Francia. Tuttavia, l'intero comparto vive dal 2023 una complessa fase di contrazione (-15,5% di fatturato stimato al 2026 rispetto al 2023 e una perdita di circa 5.000 addetti).

Per invertire la rotta, lo studio traccia cinque direttrici strategiche di politica industriale per il periodo 2026-2030 tra cui figurano la salvaguardia delle competenze d'eccellenza, il rafforzamento patrimoniale delle micro e piccole imprese con interventi selettivi, standard digitali condivisi per tracciabilità e sostenibilità, un'internazionalizzazione mirata e il rafforzamento delle collaborazioni tra committenti e fornitori.

Coerentemente con lo Studio, la presidente Sequi ha lanciato il Patto della filiera della pelletteria italiana, articolato in quattro tavoli operativi dedicati ad asset chiave: capitale umano e alla continuità manifatturiera, crescita e competitività della filiera, compliance e armonizzazione delle informazioni, racconto comune del Made in Italy a sostegno dell'internazionalizzazione. "Non parliamo semplicemente di fare delle dichiarazioni di principio - ha aggiunto Sequi - ma provare a dare delle direttive, poi ovviamente ogni azienda troverà la sua soluzione, la sua via, ma proviamo a dare delle direttive e a dare un suggerimento. Quindi noi imprenditori, grandi e piccole aziende, dobbiamo assumerci la responsabilità di provare a trovare delle soluzioni".

All'evento è intervenuto anche il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare le piccole e medie imprese oltre che la necessità di rivedere la legge quadro sull'artigianato, affinché il sapere artigiano, componente essenziale dell'identità manifatturiera possa essere adeguatamente valorizzato senza determinare differenze nei trattamenti dei lavoratori o squilibri concorrenziali tra le imprese e di mantenere la possibilità di comunicarlo sulla base delle specificità produttive e non della tipologia di impresa.