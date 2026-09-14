A Empoli il festival Contesto: la storia contemporanea di profilo

Empoli, 14 set. (askanews) - La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il Festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento promosso dall'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Empoli, porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente: vite e figure - spesso laterali, marginali o scomode - che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile.

Carlo Greppi, direttore scientifico del festival: "L'idea è quella di percorrere la storia contemporanea attraverso le soggettività e le collettività che l'hanno partecipata, con uno sguardo attento alla storia "dal basso": quindi a profili e figure in qualche misura minori, sottorappresentati o comunque non sempre considerati nel grande racconto della storia, i cui volti e le cui traiettorie biografiche affolleranno il centro storico di Empoli. La prima edizione era stata dedicata ai grandi temi della storia contemporanea, temi in larghissima misura molto attuali; questa, invece, vuole essere più un affondo nelle storie, attraverso le quali emergerà ancora quanto la storia, e a maggior ragione quella a noi più vicina, ci riguardi sempre. Per pensare l'umanità al plurale, insieme".