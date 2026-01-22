A Davos "incontro molto positivo" fra Trump e Zelensky

Davos, 22 gen. (askanews) - L'incontro a Davos fra Trump e Zelensky è andato bene, opinione condivisa da entrambi i leader

"Dovremo vedere cosa succederà. Domani incontreremo la Russia, incontreremo il presidente Putin. Ho avuto un incontro molto positivo con il presidente Zelensky. Tutti vogliono che la guerra finisca", ha detto ai cronisti il presidente Usa appena finito l'incontro.

"Il mese scorso sono state uccise 30.000 persone, per lo più soldati. Ed è davvero una guerra che deve finire", ha aggiunto.

Sulla stessa linea anche il presidente ucraino: "Onestamente l'incontro è stato buono e ringrazio il presidente per aver trovato tempo per noi", ha detto Volodymyr Zelensky sul colloquio con Donald Trump, con cui i rapporti hanno avuto momenti di grande tensione.

"Noi abbiamo bisogno degli Usa per il futuro e per le garanzie di sicurezza", ha aggiunto confermando l'incontro trilaterale fra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.