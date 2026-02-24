A Conferenza sul Disarmo a Ginevra Russia solleva lospettro nucleare

Milano, 24 feb. (askanews) - Mosca avverte che nuovi test nucleari statunitensi, per pareggiare le presunte esplosioni attribuite a Cina e Russia, scatenerebbero un pericoloso "effetto domino". Parlando alla Conferenza sul Disarmo a Ginevra, l'ambasciatore russo Gennady Gatilov ha aggiunto che "la responsabilità delle conseguenze ricadrebbe interamente su Washington". Molti delegati hanno scelto di abbandonare la sala durante il suo intervento, in segno di solidarietà all'Ucraina nel quarto anniversario della guerra con la Russia.

Un davvero triste anniversario di una guerra che ha decretato un significativo isolamento della Russia rispetto all'Occidente e un'atmosfera sempre più cupa a Mosca e dintorni. Proprio in questa atmosfera, nelle prime ore di oggi, un uomo ha fatto detonare un ordigno esplosivo accanto a un'auto di una pattuglia della polizia nel centro di Mosca, uccidendo un agente e ferendone altri due, secondo il ministero dell'Interno russo. L'esplosione è avvenuta in piazza della stazione ferroviaria Savyolovsky, da dove partono anche i treni per l'aeroporto di Sheremetevo. L'attentatore si è avvicinato agli agenti di polizia seduti nel loro veicolo di servizio e ha fatto esplodere il dispositivo, morendo sul posto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha collegato l'esplosione al "nemico". Intervenendo a una riunione del Consiglio dei Servizi di Sicurezza Federali (Fsb) in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina, Putin ha affermato che "il nemico si affida al terrore di massa individuale" dopo che "non è riuscito a infliggere una sconfitta strategica" sul campo di battaglia. Il tutto mentre numerosi leader occidentali hanno fatto notare proprio oggi che è la Russia a non aver ancora raggiunto i propri obiettivi dopo quattro anni in Ucraina.