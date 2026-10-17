A Carlo Rambaldi una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame

Los Angeles, 17 ott. (askanews) - Il leggendario maestro degli effetti speciali Carlo Rambaldi è stato onorato con una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame. L'artista emiliano vincitore di tre Premi Oscar, ha plasmato l'immaginario cinematografico mondiale creando creature che sono entrate nella storia come E.T. l'extra-terrestre, Alien e King Kong. "Penso che sia un onore fantastico. E credo davvero che una stella che porta il suo nome sia degna di nota. Ma in realtà appartiene a tutta la categoria degli incredibili artisti degli effetti speciali. Hanno portato la magia nel cinema e siamo loro profondamente grati." ha detto la nipote Cristina Rambaldi.