A Capri i 220 metri del più grande yacht a vela del mondo

Capri, 7 ago. (askanews) - A Capri ha fatto la sua comparsa l'Orient Express Corinthian, il più grande yacht a vela del mondo, lungo 220 metri e dotato di un sistema di propulsione ecologico ibrido a GNL ed idrogeno. Varato nell'aprile 2026 dal gruppo Accor, lo yacht dispone di 54 suite panoramiche e soprattutto di tre alberi con vele rigide SolidSail che, spiegate, danno una forma inconfondibile all'imbarcazione. Un altro gigante del lusso nelle acque italiane, ma forse in questo caso anche con un'attitudine meno impattante sull'ambiente e una postura meno aggressiva