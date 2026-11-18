Cagliari, 18 nov. (askanews) - Circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari alla giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato e organizzata in occasione della presentazione del calendario 2027. Un'iniziativa in contemporanea in altre 11 città italiane, Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina, Padova.

La presentazione del calendario al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. L'edizione del calendario 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti un attimo prima e un attimo dopo l'attività quotidiana. Il Calendario ha una importante finalità solidale: il ricavato delle vendite è interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza "Marco Valerio", a sostegno dei figli dei colleghi affetti da gravi malattie.