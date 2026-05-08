A Bruxelles e Roma le opere pro-Palestina della street artist Laika

Milano, 8 mag. (askanews) - Doppio blitz della street artist romana Laika a Roma e Bruxelles dove ha realizzato tre opere per denunciare "la complicità dell'Unione Europea e del Governo italiano con Israele", dice l'artista, alla vigilia della Giornata dell'Europa-

Le tre opere sono: "Close Friends", a Roma davanti agli uffici del Parlamento Ue, che ritrae Giorgia Meloni mentre stringe la mano al colono israeliano della copertina de "L'Espresso; "A Bloodthirsty Lov", a Bruxelles vicino all'Europarlamento, mostra Benjamin Netanyahu e Ursula von der Leyen che si baciano; e "Dikè: Justice in Danger", sia a Roma che a Bruxelles, mostra la Giustizia sequestrata da due soldati dell'esercito israeliano.

L'azione della street artist nasce dall'incontro con "Justice for Palestine", l'iniziativa europea che ha raccolto oltre 1 milione di firme per chiedere la sospensione dell'accordo Ue-Israele.