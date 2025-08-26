ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2025

A Bruxelles cerimonia in onore dei giornalisti uccisi a Gaza

Bruxelles, 26 ago. (askanews) - A Bruxelles si è tenuta una cerimonia di commemorazione organizzata dalle associazioni dei giornalisti in memoria degli oltre 200 giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza in quasi due anni da quando Israele ha dichiarato guerra ad Hamas. "Non abbiamo mai raggiunto un livello così disastroso per la nostra professione dal 1926", afferma Anthony Bellanger, segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Lunedì, gli attacchi israeliani hanno colpito un ospedale di Gaza, uccidendo almeno 20 persone, tra cui cinque giornalisti che lavoravano per Al Jazeera, Associated Press e Reuters, tra le altre testate". "Il messaggio è molto chiaro: basta! Fermate il genocidio! Fermate immediatamente il massacro di giornalisti" ha detto Dominique Pradalié, presidentessa della IFJ Federazione Internazionale dei Giornalisti.

