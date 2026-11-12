ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

A Brooklyn un palazzo crolla su un cantiere, 6 morti

Milano, 12 nov. (askanews) - Questo cratere è quanto rimane di un palazzo di 3 piani crollato a Brooklyn nel pomeriggio di mercoledì. Sei persone sono morte, i feriti sono 17, sul posto sono intervenuti 250 pompieri, con l'ausilio anche di bulldozer, per salvare le persone bloccate dalle macerie e estrarre i corpi delle vittime. L'edificio era adiacente a un cantiere sopra cui è collassato, intrappolando le persone al lavoro in quel momento. I soccorritori al momento non sanno quanti sono ancora bloccati dalle macerie.

"Il Dipartimento dell'Edilizia e le forze dell'ordine con cui collaboriamo condurranno un'indagine sulle cause del crollo di questo edificio - ha detto il sindaco Mamdani - Si è trattato di un crollo devastante e siamo consapevoli che ha un impatto sulla vita di molti newyorkesi che vivono qui a Flatbush. Durante la ricostruzione, la città di New York sarà al fianco delle persone colpite in ogni fase del processo"

Secondo quanto riferisce la Cnn ad aprile è stata comminata una sanzione a un appaltatore di demolizioni per aver proseguito illegalmente i lavori nel cantiere, la questione si è poi risolta col pagamento di 10.000 dollari di multe ad ottobre.

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