A Bolzano un metodo per l'innovazione radicale delle aziende

Bolzano, 15 set. (askanews) - Come si fa rinnovare un'azienda per far convivere la gestione dell'oggi con l'invenzione del domani? E' la domanda che si sono posti organizzatori e partecipanti durante la quarta edizione dell'Alpha Innovation LIVE, evento dedicato agli imprenditori che si è svolto all'interno del NOI Techpark di Bolzano.

A moderare l'evento è stata Petra Seppi, ideatrice del metodo Alpha Innovation e Responsabile Innovation Management del NOI Techpark:

"Alpha Innovation è un metodo che abbiamo creato quattro anni fa per incentivare l'innovazione radicale dell'impresa. Abbiamo visto le esigenze che le imprese hanno, in un tempo in cui il mondo cambia così velocemente, anche profondamente, che non si può rispondere solo con innovazione incrementale, che le cose bisogna cambiarle anche radicalmente. Abbiamo sviluppato e implementato il metodo Alpha Innovation, che incentiva l'innovazione radicale nelle imprese, proprio per rispondere a quell'esigenza: affinchè le imprese possano competere, vi è necessità di cambiamenti rapidi e radicali".

Cominciare a guardare all'interno della propria azienda è il primo passo verso l'innovazione futura, come ha fatto anche Pelliconi, storica azienda legata al marchio del tappo Corona.

Le parole di Claudia Berti, Chief Innovation Officer Pelliconi: "Quest'anno, quando sono entrata in Pelliconi, abbiamo iniziato immediatamente a lavorare su quella che continuerà ad essere la roadmap dell'innovazione e la strategia del team di Innovation e il team di Alpha Innovation è stato il mio primo pensiero per farci aiutare in questo percorso e questo processo. Il lavoro che abbiamo fatto insieme fino ad oggi è stato proprio quello di riguardare la nostra azienda e fare i suoi occhi all'inizio, non solo all'incremento, ma insieme abbiamo costruito l'ambition della company".

Tra le grandi aziende mondiali che hanno deciso di sposare il progetto Alpha Innovation c'è anche Fujifilm Healthcare, che ha recentemente aperto un nuovo centro di ricerca e sviluppo sul software all'interno del NOI Tech Park di Bolzano.

Il commento di Davide Campari, Amministratore Delegato e General manager di Fujifilm Healthcare: "Fujifilm Italia ha scelto di investire al NOI Tech Park di Bolzano per creare il proprio centro di ricerca e sviluppo informatico, vi era infatti la necessità di un team che potesse lavorare all'interno di un contesto in crescita, un contesto interessante, un contesto ricco di idee. E cosa di meglio poteva esserci che un parco tecnologico all'interno di una realtà universitaria internazionale come quella di Bolzano".

Alpha Innovation è un metodo pensato per aiutare le imprese a innovare in modo radicale, superando modelli consolidati e sviluppando una nuova visione del futuro. L'obiettivo è accompagnare le aziende nel cambiamento, stimolando nuove prospettive, nuove opportunità e una maggiore capacità di competere in contesti in continua evoluzione.