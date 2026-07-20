ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

A Bologna la manifestazione per Fakir: "Verità e giustizia"

Bologna, 20 lug. (askanews) - A Bologna si è svolta la manifestazione promossa dal sindaco Matteo Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro al culmine di un intervento di polizia. Presenti, tra gli altri, lo stesso Lepore e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Prima dell'iniziativa il fratello e la sorella della vittima avevano incontrato il sindaco in municipio. Momenti di apprensione in apertura: proprio quando avrebbe dovuto prendere la parola la nipote di Fakir, Yossra Fakir, la sorella della vittima è svenuta. Per soccorrerla è intervenuta un'ambulanza.

"Non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta. Siamo qui per chiedere verità, giustizia", ha detto poi la nipote quando, fra le lacrime di commozione, ha preso la parola.

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