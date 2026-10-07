A Berlino i pro-Pal manifestano nel terzo anniversario del 7 ottobre

Berlino, 7 ott. (askanews) - Manifestanti pro-pal si sono radunati a Berlino nel terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Tra numerose bandiere palestinesi, mani sporche di vernice rossa e lenzuola bianche macchiate di rosso a simboleggiare i sudari dei bambini morti a Gaza tenute in braccio dalle donne, i manifestanti hanno chiesto di farla finita "con la campagna diffamatoria sionista contro gli esponenti di sinistra del partito Die Linke", come si legge su un grande striscione.