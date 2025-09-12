ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

A Barcellona nuove manifestationi per l'indipendenza della Catalogna

Barcellona, 12 set. (askanews) - Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati a Barcellona per chiedere l'indipendenza catalana in occasione della Diada, la festa nazionale della Catalogna. Nonostante la grande folla, il movimento indipendentista sta incontrando difficoltà. Mentre la tutela della lingua catalana continua a unire i sostenitori, permangono tensioni attorno alle proposte radicali del partito di estrema destra Aliança Catalana. "Non mi sento vicina ad Aliança Catalana", afferma la studentessa Nuria Bernils. "Non possiamo calpestare gli altri per raggiungere i nostri obiettivi".

