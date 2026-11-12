A Bagni di Pisa la dieta mediterranea resta la bussola del benessere

Pisa, 12 nov. (askanews) - A Bagni di Pisa il benessere è cura termale, ma passa anche dalla tavola. Il resort di San Giuliano Terme mantiene una direzione chiara verso la dieta mediterranea, proposta dalla dietista Laura Bettarini come base di un percorso di salute che unisce rilassamento, attività fisica e alimentazione consapevole. E se fuori le mode cominciano e finiscono, dalla dieta dell'avocado alla dieta chetogenica, qui la direzione è una sola. Contro le promesse di soluzioni rapide, Bettarini invita alla costanza:

"Spesso anche perché noi cerchiamo la verità al di fuori di noi. Preferiamo sempre il miracolo all'impegno e fondamentalmente non vogliamo indurre noi stessi a un cambiamento, quindi cerchiamo quasi sempre la strada più rapida per arrivare a un qualcosa che però è fine a se stesso".

La scelta della dieta mediterranea nasce da una convinzione scientifica. "Ad oggi è il modello alimentare con evidenti basi scientifiche. Noi ce ne siamo riappropriati già da diversi anni, ma il famoso Seven Country Study che è stato fatto da Ancel Keys negli anni 70, effettivamente ha messo le basi di quella che è la struttura alimentare in assoluto migliore, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ad oggi la principale causa di morte", afferma.

Lo studio, avviato nel 1958 da Ancel Keys, ha contribuito a definire e diffondere il modello mediterraneo. Ma ovviamente non può essere un obbligo. Piuttosto una scelta di salute. "Le persone che vengono al Bagni di Pisa essenzialmente vengono per rilassarsi: è la priorità in assoluto: poi è chiaro che a seconda della scelta del programma ognuno ha il suo obiettivo", dice.

Nei programmi Equilibrium, spiega la dietista, mente, corpo e alimentazione vengono affrontati insieme, con l'acqua termale come contesto privilegiato. E la tavola diventa uno spazio di ascolto e condivisione, dove il personale medico si siede con l'ospite: "Durante il momento del pasto riusciamo anche a scoprire dei lati della persona che magari in ambulatorio non eravamo riusciti a capire: noi mangiamo poi le stesse cose che le persone mangiano. Ed è anche un modo per - mal comune mezzo gaudio - cercare di entrare veramente ancora più in empatia con i bisogni delle persone. Fondamentalmente l'ascolto è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno, in particolare le persone che si rivolgono a noi".

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio e immagini di askanews