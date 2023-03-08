ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

8 Marzo, migliaia di donne sfidano il divieto di manifestare a Istanbul

Istanbul, 9 mar. (askanews) - Migliaia di donne, ma anche uomini, marciano per le strade di Istanbul per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, nonostante il divieto di manifestare. La manifestazione si è svolta senza incidenti di rilievo, nonostante la massiccia presenza della polizia, ma secondo testimoni e media locali, almeno sei persone sono state arrestate verso la fine. "Le donne hanno conquistato molti diritti attraverso la lotta. Hanno lottato contro il dominio maschile, contro il patriarcato, nelle strade. Stanno vincendo nelle strade, e noi vinceremo. Il futuro sarà migliore per noi. Ho fiducia in questa folla, in questa voce", afferma una manifestante.

