ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

8 marzo, a Milano il murale di Tvboy per Giulia Cecchettin

Milano, 9 mar. (askanews) - Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio. È l'opera di Tvboy realizzata a Milano in occasione della Giornata internazionale della donna per Fondazione Giulia Cecchettin, alla presenza di Gino, padre della ragazza vittima di femminicidio.

Il gesto del disegnare richiama la creatività e il sogno di diventare illustratrice di Gulia Cecchettin. Il cuore, elemento centrale dell'opera, "diventa un simbolo universale di amore sano, fondato sul rispetto e sulla libertà dell'altro", nel pensiero dell'artista.

L'opera è stata realizzata su uno dei muri esterni in prossimità del Mudec - Museo delle Culture, misura tre metri di altezza per un metro e mezzo.

"Questo murale nasce da un incontro importante, che ha dato origine a un segno semplice e immediato: un cuore - ha affermato Tvboy - Un gesto istintivo che parla di amore sano, quello che non controlla, non ferisce e sa prendersi cura. Realizzarlo insieme alla Fondazione Giulia Cecchettin ha trasformato questo muro in un messaggio condiviso. Un promemoria quotidiano: l'amore vero rispetta e lascia liberi".

"Ringrazio Tvboy per la sensibilità e il rispetto con cui ha voluto ricordare Giulia - ha dichiarato Gino Cecchettin - Vederla ritratta mentre disegna è particolarmente significativo: Giulia sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l'arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo. Questo murale non è solo un omaggio alla sua passione, ma anche un messaggio potente sull'amore sano, quello che Giulia meritava e che tutti dovremmo imparare a riconoscere: un amore che non possiede, non annulla, non fa male, ma accompagna e rende liberi".

L'artista realizzerà inoltre un'opera unica su tela che nelle prossime settimane sarà messa in vendita a scopo benefico sul sito della Galleria Deodato Arte (www.deodato.com) che rappresenta l'artista, e l'intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Giulia Cecchettin, che, nata per mantenere viva la memoria di Giulia, porta avanti percorsi educativi, promuovendo la prevenzione e lavorando sulle radici culturali della violenza di genere e sul ruolo della società nel contrastarla.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi