8 anni fa il crollo Ponte Morandi, Genova chiederà maxi risarcimento

Genova, 14 ago. (askanews) - "La sentenza l'ha detto chiaramente: l'intera città di Genova ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi: cantieri infiniti e incertezza. E comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito". Lo ha annunciato la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo alla cerimonia per l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi alla Radura della Memoria.

"Qualsiasi risorsa che riusciremo ad ottenere - ha aggiunto Salis - verrà interamente dedicata ad un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città".