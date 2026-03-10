ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

780 luoghi aperti in 400 città per le Giornate del Fai di Primavera

Roma, 10 mar. (askanews) - Settecentottanta luoghi visitabili in 400 città e il coinvolgimento di 7.500 volontari: si presenta così la 34esima edizione delle "Giornate del Fai di Primavera", che si terranno il 21 e 22 marzo. Al più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con visite a contributo libero, prenderanno parte quest'anno anche 17.000 "Apprendisti Ciceroni", ovvero giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare i luoghi visitabili in quei due giorni.

Anche questa primavera sarà possibile scoprire posti spesso poco conosciuti o poco valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili: dalle ville ai castelli, dalle chiese ai luoghi dell'educazione e della ricerca, dai laboratori artigiani alle aree naturalistiche, passando per sedi istituzionali, teatri, collezioni d'arte e siti produttivi, come ha spiegato la direttrice culturale del FAI Daniela Bruno: "Chiese, palazzi, ministeri, istituzioni, luoghi pubblici e luoghi privati, addirittura uno stadio e un'idrovora. Ce n'è per tutti i gusti e spero che sarete in tanti a partecipare a un evento che è una grande festa collettiva per la bellezza dell'Italia".

