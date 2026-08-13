ULTIME NOTIZIE 13 AGOSTO 2026

750.000 dalie a Bruxelles formano "La grande onda di Kanagawa"

Bruxelles, 13 ago. (askanews) - Una delle opere d'arte più conoscite al mondo viene reinterpretata con 750.000 dalie nella celebre Grand-Place di Bruxelles, in un omaggio al Giappone con una reinterpretazione de "La grande onda di Kanagawa" di Katsushika Hokusai. Per questa 24 edizione dell'infiorata di Bruxelles, nota come Tapis de Fleurs, i volontari posizionano a mano i fiori su un tappeto numerato, dando vita al disegno, una dalia alla volta, nel corso della mattinata. Il risultato è mozzafiato.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi