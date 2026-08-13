750.000 dalie a Bruxelles formano "La grande onda di Kanagawa"

Bruxelles, 13 ago. (askanews) - Una delle opere d'arte più conoscite al mondo viene reinterpretata con 750.000 dalie nella celebre Grand-Place di Bruxelles, in un omaggio al Giappone con una reinterpretazione de "La grande onda di Kanagawa" di Katsushika Hokusai. Per questa 24 edizione dell'infiorata di Bruxelles, nota come Tapis de Fleurs, i volontari posizionano a mano i fiori su un tappeto numerato, dando vita al disegno, una dalia alla volta, nel corso della mattinata. Il risultato è mozzafiato.