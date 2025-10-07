ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

7 ottobre, l'Onu: dopo due anni scegliere speranza e aprire alla pace

Ginevra, 7 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato il suo appello per il rilascio immediato degli ostaggi presi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e per la fine dei combattimenti a Gaza, in Israele e nella regione in generale. In una dichiarazione letta dalla portavoce delle Nazioni Unite Alessandra Vellucci a Ginevra, ha descritto la situazione come una "catastrofe umanitaria di proporzioni che sfidano ogni comprensione" e ha esortato le parti a cogliere una nuova opportunità di pace, con il piano proposto dagli Usa.

"Dopo due anni di traumi ora dobbiamo scegliere la speranza" ha affermato il Segretario Generale dell'Onu.

