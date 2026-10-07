ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

7 ottobre: commemorazione sul luogo massacro al Festival Nova di Reim

Reim, 7 ott. (askanews) - Ci sono le foto e le storie delle vittime, ci sono le lacrime e il ricordo ma anche la rabbia.

E' iniziato il pellegrinaggio degli israeliani sul luogo del Nova Festival a Reim, dove tre anni prima quasi 300 persone furono uccise in un attacco lanciato dal movimento islamista palestinese Hamas dalla Striscia di Gaza.

Israele commemora il terzo anniversario del giorno più sanguinoso della sua storia, con cerimonie programmate per onorare le vittime. In rappresaglia per gli attacchi del 7 ottobre, Israele ha lanciato una massiccia offensiva nella Striscia di Gaza, che ha lasciato il territorio in gran parte in rovina e ha ucciso più di 74.200 persone, secondo il ministero della Salute del territorio palestinese, controllato da Hamas e le cui statistiche sono considerate attendibili dalle Nazioni Unite.

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