ULTIME NOTIZIE 27 DICEMBRE 2025

"7 milioni di euro ad Hamas": 9 arresti a Genova

Genova, 27 dic. (askanews) - Importante operazione antiterrorismo a Genova dove 9 persone sono state arrestate con l'accusa di aver finanziato con 7 milioni di euro Hamas. Secondo gli inquirenti il 71% dei fondi raccolti veniva indirizzato in favore di associazioni con sede a Gaza, nei Territori Palestinesi o in Israele, dichiarate illegali dallo Stato israeliano, perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, oppure direttamente a favore di esponenti di Hamas

Il passaggio dei fondi avveniva per mezzo di vari enti, fra cui l'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese - organizzazione di volontariato, di cui è legale rappresentante il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, fra gli arrestati. Gli indagati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. L'operazione è il risultato di una complessa indagine coordinata dalla Dda di Genova, avviata su impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e realizzata in coordinamento con la Guardia di Finanza. Le indagini sono scattate in seguito ad alcune operazioni finanziarie sospette. Lucio Pifferi Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione spiega i dettagli dell'operazione.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi