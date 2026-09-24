47 anni e 20mila ore di volo, il saluto della torre al comandante

Roma, 24 set. (askanews) - "Comandante, da parte della Torre di controllo volevamo ringraziarla per gli anni passati in frequenza con noi". È il saluto arrivato dalla Torre di Fiumicino a Francesco Tricomi, comandante di ITA Airways, al termine dell'ultima tratta prima della pensione, l'AZ 083 proveniente da Ibiza e diretto a Roma.

A parlare è Matteo, controllore di ENAV, che ricorda una carriera di oltre 20 mila ore, iniziata sull'F-104 e passata anche dalle Frecce Tricolori prima della famiglia Airbus.

"Sono sorpreso e sopraffatto, è difficile trovare le parole", risponde Tricomi. "Attraverso voi voglio ringraziare veramente le migliaia di controllori di volo militari e civili con i quali, in tutto il mondo, in tutti questi 47 anni e 20 mila ore, ho avuto sempre professionalità, rispetto, assistenza di prim'ordine. Grazie a tutti voi, militari e poi di ENAV, per tutto quello che avete fatto per rendere queste ore sicure e piacevoli".

"Un grande abbraccio da parte nostra e ancora auguri per tutto quello che verrà dopo", conclude la torre.