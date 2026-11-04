ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

4 novembre, Mattarella, Meloni e alte cariche all'Altare della Patria

Roma, 4 nov. (askanews) - Nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all'Altare della Patria a Roma dove ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Alla cerimonia a Roma hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.

Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha rinnovato il cordoglio per i quattro militari che hanno perso la vita nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina e ha sottolineato l'urgenza dell'avvio "di una difesa comune europea, complementare all'Alleanza Atlantica". "L'attuale scenario internazionale richiede profonda capacità di rinnovamento, nell'integrare rapidamente le nuove tecnologie e nel garantire capacità concrete per le sfide future" ha scritto. E in merito alla ricorrenza del 4 novembre: "Celebriamo anzitutto il coronamento del sogno risorgimentale dell'Unità della nostra Patria, indipendente e libera, e il percorso che, con la lotta di Liberazione, ha saputo conquistare libertà e democrazia per il nostro popolo e un ruolo autorevole all'Italia, con la politica di pace e cooperazione internazionale perseguita dalla Repubblica".

La cerimonia all'Altare della Patria si è conclusa con il passaggio delle Frecce Tricolori.

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