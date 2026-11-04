4 novembre, cerimonia a Firenze con Mattarella e Crosetto

Firenze, 4 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato a Firenze in piazzale Michelangelo alla cerimonia per la Giornata delle forze armate. Dopo gli onori militari e la rassegna dei reparti il Capo dello Stato ha preso posto nel palco d'onore. La festa delle Forze armate, che garantiscono "pace e sicurezza" e il cui giuramento di fedeltà alla Repubblica, ricorda Mattarella, "si nutre dei valori della sua Costituzione", è per il Capo dello Stato anche l'occasione per ricordare che è "urgente l'avvio di una difesa comune europea, complementare all'Alleanza Atlantica".