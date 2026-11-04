ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

4 novembre, cerimonia a Firenze con Mattarella e Crosetto

Firenze, 4 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato a Firenze in piazzale Michelangelo alla cerimonia per la Giornata delle forze armate. Dopo gli onori militari e la rassegna dei reparti il Capo dello Stato ha preso posto nel palco d'onore. La festa delle Forze armate, che garantiscono "pace e sicurezza" e il cui giuramento di fedeltà alla Repubblica, ricorda Mattarella, "si nutre dei valori della sua Costituzione", è per il Capo dello Stato anche l'occasione per ricordare che è "urgente l'avvio di una difesa comune europea, complementare all'Alleanza Atlantica".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi