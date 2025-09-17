ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

30 anni di Pokemon, a Parigi l'evento 'Leggende Pokémon: Z-A'

Milano, 16 set. (askanews) - Nell'attesa delle celebrazioni per il 30esimo anniversario che si terrà nel 2026, Pokémon è stato protagonista di un grande evento a Parigi (il 13 e 14 settembre, organizzato da The Pokémon Company International), in vista del lancio del nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.

Nel nuovo capitolo della serie sarà possibile visitare Luminopoli, la città resa celebre da Pokémon X e Y - usciti nel 2013 su Nintendo 3DS - con il compito di svelarne i segreti affrontando Pokémon selvatici e allenatori in dinamiche lotte in tempo reale, una novità assoluta per la serie.

Durante il giorno, sarà possibile esplorare la città e catturare nuovi Pokémon, approfondendo il legame di amicizia con la propria squadra; nel corso della notte, invece, la Royale Z-A impegnerà tutti i giocatori.

L'esperienza a Parigi ha incluso attività tematiche, come il primo "Stamp Rally" di Pokémon GO realizzato fuori dal Giappone, con tappe in luoghi simbolo della città (come il Musée du Louvre e i Jardins des Champs-Élysées). Inoltre, è stato allestito e aperto al pubblico il Lumiose City Tourism Hub immersivo, con demo giocabili in anteprima di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch 2, una Battle Zone per sfide e minigiochi, cartoline e gadget da collezionare, oltre agli immancabili incontri con Pikachu ed Eevee.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi