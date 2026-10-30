ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

29 ottobre, Giornata Mondiale contro l'Ictus

Roma, 30 ott. (askanews) - Si è tenuto a Palazzo Madama l'incontro "Ictus Oltre l'Acuto,

Prevenire il primo evento e le recidive. L'impegno delle istituzioni per una presa in carico

continua", che sottolinea l'importanza della prevenzione dopo il primo evento ischemico.

Promosso dalla senatrice Giusy Versace, in occasione della Giornata Mondiale contro

l'Ictus, sono stati diversi gli interventi istituzionali che hanno dato lustro alla giornata.

Le parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Oggi l'obiettivo è affrontare un

tema che a volte viene sottovalutato: quello della cura all'ictus e soprattutto della

prevenzione. Da non dimenticare anche le conseguenze economiche e relazionali che la

malattia provoca. Io sono convinto che oggi si affronti un tema molto concreto, ed è per

questo che è fondamentale organizzare incontri come quello odierno per trovare nuove

soluzioni e consapevolezze delle necessità per un intervento ancora più puntuale e

preciso".

Intervista al Ministro della Salute, Orazio Schillaci: "L'intervento in centri qualificati fa

veramente la differenza, anche perché le conseguenze sono spesso importanti per i

pazienti, per le loro famiglie e anche per il carico che portano sul Servizio Sanitario

Nazionale".

90.000 ricoveri l'anno in di cui il 20% per recidive. È questo il dato del Ministero della

Salute che deve far comprendere alla comunità l'importanza di un percorso di cura dopo il

primo evento.

Il commento di Giusy Versace, Senatrice della Repubblica e promotrice dell'incontro: "È

necessario che vi sia continuità di cure, supporto alle famiglie, ma anche informazione e

metodo su come intercettare e prevenire eventuali ictus. Ci sono dei segnali che il corpo

dà e se tutti noi fossimo in grado di saperli intercettare prima ancora di arrivare in

ospedale o comunque in una fase acuta si potrebbero evitare danni che altrimenti

sarebbero reversibili".

L'intervento di Jean Marie Franzini, Responsabile unità di neurologia Bayer Italia: "In

questo periodo, guardando agli ultimi anni, ci siamo concentrati moltissimo sulla fase

acuta dell'ictus, migliorando di molto quelli che sono gli esiti di questi eventi gravissimi.

Oggi, più che mai, proviamo a guardare anche oltre, proviamo a vedere come sia possibile

che dei 90.000 ictus che avvengono ogni anno, 20.000 ictus circa sono una recidiva,

quindi avviene un secondo evento. Su questa quota, vogliamo capire come si possa

intervenire per aumentare la nostra capacità di prevenzione".

Prevenzione, tempestività, cura dei bisogni sono i tre temi fondamentali della lotta alla

patologia che hanno mosso la Senatrice Versace nella definizione di un programma che

possa, da qui a sei mesi, delineare le priorità attuative, i fabbisogni, e i finanziamenti

necessari per accompagnare i pazienti e le persone a loro care nel tortuoso percorso della

lotta all'ictus.

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