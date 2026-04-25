ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Meloni e Crosetto

Roma, 25 apr. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ha presieduto le celebrazioni del 25 aprile con la cerimonia all'Altare della Patria, a Roma.

Il capo dello Stato, accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deposto, dopo gli onori militari, una corona d'alloro sul sacello del milite ignoto. Mattarella si è soffermato brevemente, salutando i presenti, con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma che aveva ricevuto nei giorni scorsi al Quirinale.

Al termine della cerimonia si è diretto all'aeroporto di Ciampino per raggiungere San Severino Marche, città medaglia d'oro al merito civile, dove terrà un discorso in occasione della festa della Liberazione.

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