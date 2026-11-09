ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

20 persone morte nel Mediterraneo, erano migranti diretti a Creta

Milano, 9 nov. (askanews) - Tragedia nel tratto di mare al largo di Creta dove in diverse operazioni, la guardia costiera greca ha recuperato i cadaveri di 20 persone, tutti migranti che cercavano di raggiungere l'Europa.

I soccorritori hanno rinvenuto 12 corpi su un'imbarcazione, altri otto erano stati trovati nei giorni scorsi su un altro barchino. Circa 40 persone sono state invece messe in salvo, la maggior parte provenienti dal Sudan. Le operazioni sono state rese molto difficili dalle condizioni meteo, in particolare per i venti molto forti.

Tra le persone soccorse anche due uomini identificati dagli altri migranti come presunti trafficanti e quindi arrestati.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi