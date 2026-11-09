20 persone morte nel Mediterraneo, erano migranti diretti a Creta

Milano, 9 nov. (askanews) - Tragedia nel tratto di mare al largo di Creta dove in diverse operazioni, la guardia costiera greca ha recuperato i cadaveri di 20 persone, tutti migranti che cercavano di raggiungere l'Europa.

I soccorritori hanno rinvenuto 12 corpi su un'imbarcazione, altri otto erano stati trovati nei giorni scorsi su un altro barchino. Circa 40 persone sono state invece messe in salvo, la maggior parte provenienti dal Sudan. Le operazioni sono state rese molto difficili dalle condizioni meteo, in particolare per i venti molto forti.

Tra le persone soccorse anche due uomini identificati dagli altri migranti come presunti trafficanti e quindi arrestati.