ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

2 giugno, Ucraina: tricolore Italia illumina Piazza Maidan a Kiev

Kiev, 3 giu. (askanews) - In Ucraina risplende il tricolore italiano, per la prima volta nella storia, l'iconico Monumento all'Indipendenza in Piazza Maidan a Kiev è stato illuminato in omaggio a un Paese straniero. L'occasione sono le celebrazioni per l'80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. L'Ambasciatore d'Italia in Ucraina, Carlo Formosa, ha ospitato a Kiev le celebrazioni accogliendo numerosi esponenti del governo e autorità nazionali e locali ed esponenti del mondo dell'economia, delle imprese, della cultura, della scienza, della stampa e della società civile.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi