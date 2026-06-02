ULTIME NOTIZIE 02 GIUGNO 2026

2 giugno, Meloni: festa di riconoscenza e responsabilità

Roma, 2 giu. (askanews) - "Io penso che questa sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la passeggiata in via dei Fori Imperiali, prima di raggiungere le tribune dove assisterà alla parata militare per la festa della Repubblica.

"Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo che fosse chiaramente una festa di responsabilità ma anche una festa d'orgoglio per tutti gli italiani", ha concluso Meloni.

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