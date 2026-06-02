2 giugno, l'omaggio di Mattarella al milite ignoto all'Altare della patria

Roma, 2 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al monumento del milite ignoto all'Altare della Patria a Roma. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d'alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Il momento è stato celebrato, come da tradizione, dalle note dell'inno nazionale e dal sorvolo delle Frecce tricolori.