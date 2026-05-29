2 giugno, ANCI: al fianco del Quirinale per 80 anni Repubblica

Roma, 29 mag. (askanews) - "Sono tanti i sindaci italiani che hanno colto l'invito del Presidente dell'ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ovviamente seguiva la richiesta della Presidenza della Repubblica di collaborare nella organizzazione di momenti sul territorio per la celebrazione degli ottant'anni della Repubblica Italiana che si terranno il 2 giugno. Milano, Palermo, Firenze, Bologna, Lecce, Brescia, tanti piccoli comuni, Roma stessa, ovviamente Napoli, Genova: in più di 100 Comuni verranno allestiti dei maxischermi da dove sarà possibile assistere allo spettacolo che verrà mandato in onda dalla Rai, anticipato anche da altri momenti, come: concerti, trasmissione di film e altri momenti che ciascun sindaco ha organizzato nel pomeriggio del 2 giugno, oltre alla celebrazione ordinaria che si tiene sempre nella mattinata". Lo ha detto Veronica Nicotra, Segretario generale dell'ANCI, per illustrare la partecipazione dell'ANCI all'iniziativa "I volti della Repubblica" promossa dal Quirinale.

"Per noi è stato un onore collaborare con la Presidenza della Repubblica nell'organizzazione di questa iniziativa che in qualche modo dà anche il via a tutta un'altra serie di iniziative che si terranno nel corso del 2026 - ha aggiunto - a memoria degli ottant'anni della nostra Repubblica, che sappiamo ovviamente fu una conquista di libertà e di democrazia fondamentale per gli italiani".