ULTIME NOTIZIE 14 LUGLIO 2026

14 luglio, la "Patrouille de France" sorvola gli Champs Élysée

Parigi, 14 lug. (askanews) - La pattuglia acrobatica "Patrouille de France" sorvola gli Champs-Élysées a Parigi in occasione della tradizionale parata militare per la Festa nazionale francese del 14 luglio, presieduta per l'ultima volta dal presidente Emmanuel Macron.

L'evento ha riunito migliaia di militari francesi, ma anche decine di capi di Stato e di governo stranieri - tra cui, ospite d'onore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - e centinaia di militari europei. É stata la più grande parata per la festa nazionale mai organizzata nel Paese, con quasi 6.700 militari, 98 aerei, 31 elicotteri e 315 veicoli, un numero record di effettivi ha sfilato lungo il tradizionale percorso tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde.

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