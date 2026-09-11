ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

11 settembre, Wall Street si ferma 25 anni dopo

New York, 11 set. (askanews) - La Borsa di New York ha commemorato il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001 con un minuto di silenzio scandito dalla campanella del Nyse.

Nel palazzo di Wall Street, sotto una grande bandiera americana, operatori e funzionari si sono fermati mentre sugli schermi scorrevano i nomi delle vittime, accompagnati dalla scritta "We will never forget".

Gli attacchi contro le Torri gemelle, il Pentagono e il volo precipitato in Pennsylvania causarono 2.977 morti.

A New York erano attesi il vicepresidente JD Vance e quattro ex presidenti. Il presidente Donald Trump ha invece scelto di rendere omaggio alle vittime al Pentagono.

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