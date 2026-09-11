11 settembre, i familiari delle vittime: 25 anni dopo ancora fa male

New York, 11 set. (askanews) - "Credo che, 25 anni dopo, senti ancora che la perdita di tua figlia non se ne va mai, sento ancora il dolore ". A parlare è John Titus, 77 anni, familiare di una delle vittime dell'11 settembre, era una delle hostess del secondo aereo che si è schiantato contro le torri. Con altri parenti ha partecipato a un evento a New York organizzato da "Peaceful Tomorrows" in occasione del 25esimo anniversario della tragedia.

"Sono andato al lavoro in auto ed era una giornata bellissima. Ricordo di aver pensato a quanto fosse azzurro il cielo e a quanto fosse meravigliosa quella giornata - racconta - Poi, quando sono arrivato al lavoro, dovevo tenere una riunione con il personale. Stavo quindi facendo la riunione quando qualcuno ha spalancato la porta e ha acceso la TV, giusto in tempo perché vedessi l'aereo su cui viaggiava mia figlia schiantarsi contro la Torre Sud. Non ho saputo che lei era su quell'aereo fino a quattro ore dopo".

"Ricordo di essere semplicemente scoppiato a piangere e di aver sentito come se il mondo mi fosse crollato addosso - dice - e la mia vita si fosse frantumata in mille pezzi, proprio come il corpo di mia figlia".