Roma, 27 nov. (askanews) - Come immaginano il futuro del lavoro, dell'economia e della società le nuove generazioni? La risposta arriva da oltre 650 progetti creativi giunti da tutta Italia per 100 Copertine di Futuro, il contest promosso da Economy in occasione della sua centesima copertina. Il concorso ha affidato a giovani under 30 il compito di raccontare il mondo che verrà attraverso il linguaggio visivo di una copertina editoriale. E le risposte sono state inequivocabili: pensare al futuro genera incertezza nel 64% del campione, ottimismo nel 23% e pessimismo nel 13%. Sono gli stati d'animo che trapelano dalle copertine in concorso, ma anche le emozioni espresse in diretta da una platea fisica e digitale di oltre 200 studenti, liceali e universitari. I ragazzi si sono riuniti per la proclamazione dei vincitori nella sede della Fondazione Luigi Rovati a Milano, dove le opere resteranno in mostra fino al 4 dicembre. I progetti vincitori sono quattro, grazie a un ex aequo al terzo posto, e saranno pubblicati dal mensile nel prossimo numero. Le altre 96 copertine selezionate resteranno in mostra e verranno pubblicate in un catalogo digitale.

I vincitori Primo premio The Price of Time Farah Greiss - Istituto Marangoni Design School, Milano Secondo premio Avevamo già visto tutto Giulia Novello, Sveva Saini e Federico Sguera - Politecnico di Milano Terzo premio - a pari merito Il profitto tesse la rete Anna Martini - Istituto Europeo di Design (IED) Turismo mordi e distruggi Karmen Maria Lourdes Cannone, Marialuigia Pia Palumbo, Arina Ybak e Antonio Grumo - Liceo Zingarelli-Sacro Cuore, Cerignola

L'incontro, dal titolo 100 Copertine di Futuro - Le idee dei giovani, le sfide del presente, il mondo che verrà, si è aperto con il saluto di Giovanna Forlanelli, presidente della Fondazione Luigi Rovati. Forlanelli ha sottolineato il valore del dialogo tra cultura, arte e nuove generazioni, evocando l'immagine del museo come luogo di permanenza, di raccoglimento e di riparo dal caos, talvolta scomposto, del mondo. Sergio Luciano, direttore di Economy, ha poi ripercorso il significato del progetto. È nato dalla centesima copertina del magazine e dall'idea di affidare ai giovani il compito di raccontare il mondo che verrà, richiamando il valore della copertina come strumento di permanenza, capace di fermare e rendere visibile un'idea. La mattinata è proseguita con l'instant poll Parliamo oggi del nostro domani, curato da Serena Altieri per Economy, che ha coinvolto direttamente gli studenti presenti, raccogliendone percezioni e aspettative sul futuro. La tavola rotonda Immaginare il futuro, costruirlo oggi, condotta da Stefano Capolongo del Politecnico di Milano, ha visto gli interventi di Camilla Gurgone, artista, e di Alessandro Ranellucci, CEO di Bobuild. Si è discusso delle trasformazioni in atto e del rapporto tra le aspirazioni delle nuove generazioni e le competenze richieste dal mercato, in un mondo sempre più segnato dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Rosario Rasizza, CEO di Openjobmetis, ha affrontato il tema Il lavoro che verrà. Attraverso la sua storia imprenditoriale ha spronato i ragazzi a mettere a fuoco quanto prima il proprio campo di interesse e a lavorare con tenacia e passione alla realizzazione dei propri obiettivi. I risultati dell'instant poll sono stati infine commentati dal sociologo Mario Abis, che ha offerto una chiave di lettura delle risposte raccolte. Abis ha sottolineato come l'innovazione non possa prescindere da un processo creativo capace di rompere gli schemi e di mettere in discussione le strutture consolidate.

Main partner dell'iniziativa: Openjobmetis. In collaborazione con: Allianz, Allianz Trade, Amplifon, BPER, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Impatto Digitale, Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, Gruppo FS, Howden, Istituto Marangoni, Master Communication, P3 e Scuola Normale Superiore di Pisa.