100 aziende reclutano alla Career Fair di Rome Business School

Roma, 12 mar. (askanews) - Più di 1000 studenti allo Spazio Novecento per confrontarsi con le oltre 600 offerte di lavoro proposte dalle 100 aziende presenti. Il Career Fair della Rome Business School, che si conferma per il terzo anno come la più grande fiera di lavoro organizzata da una Business School in Italia, ha reso possibile un contatto reale tra chi si affaccia al mondo del lavoro e le grandi multinazionali. Amazon, Fendi, Renault, Bottega Veneta, IBM e Bulgari sono solo alcune delle grandi realtà aziendali presenti all'evento.

Abbiamo intervistato Carola De Luca, Recruiting Specialist Bvlgari Hotel Roma: "Abbiamo l'opportunità di conoscere talenti e soprattutto studenti motivati a voler intraprendere, indipendentemente dal loro percorso di studi, un'esperienza in hospitality. Noi siamo alla ricerca di gemme grezze che possano far parte di un team molto dinamico e l'hospitality richiede sicuramente, in un momento sfidante perché è in crescita, soprattutto in una città come Roma. Quindi noi abbiamo bisogno di talenti motivati, energici e dinamici che vogliono crescere con noi e che, indipendentemente dal loro percorso di studi, vogliono intraprendere un percorso che veramente li può portare in una carriera anche manageriale, in quanto sono tutti studenti molto ambiziosi."

Mirko Podda, Technology Sales Leader di IBM aggiunge:"Vediamo tanti profili interessanti, soprattutto legati a master sul project management, sull'intelligenza artificiale e sono esattamente questi i profili che anche IBM ricerca sul mercato. Profili che sappiano coniugare le competenze tecnologiche a quelle umane, alle soft skills così tanto importanti. Tanti profili che hanno già maturato delle esperienze importanti con le nostre aziende partner o anche piccole e medie aziende che però vogliono affacciarsi a un mercato più internazionale."

Conoscere di persona gli HR Manager, prendere contatto con le aziende ed aumentare vertiginosamente le probabilità di posizionamento lavorativo. Con il tasso di collocamento al 98%,Rome Business School si conferma la business school in grado di generare un vero impatto sulla carriera professionale dei suoi studenti.

Abbiamo chiesto un impressione sulla Career Fair a Evelyn Lietz, Studentessa International Master in Health and Pharma Management:"Mi sono confrontata con tante aziende ed è stato assolutamente fantastico. Mi è stata offerta una posizione, quindi sono davvero molto felice. Sono nel campo farmaceutico e non ci sono molte opportunità quest'oggi in questo settore. Mi sono interfacciata con tutti e consiglio agli altri di fare esattamente come ho fatto io. Anche se non è qualcosa a cui potreste essere interessati, è importante anche solo mandare i vostri curricula e chissà, potreste finire in un campo dove sarete felici."

Con il Career Center e una rete di oltre 1000 aziende partner, Rome Business School aiuta i propri studenti ad inserirsi nel mondo del lavoro, rafforzando giorno dopo giorno il collegamento tra studenti, alunni e aziende.