_nave militare del futuro sarà un sistema integrato

Roma, 6 nov. (askanews) - "Euronaval è la principale fiera del settore navale e militare a livello europeo, ma direi anche mondiale. In questi giorni passano attraverso gli stand le principali istituzioni militari e tutte le maggiori industrie che operano nel settore della difesa. Essere presenti è quindi quasi un obbligo".

Lo ha dichiarato Giovanni Sorrentino, amministratore delegato di Orizzonte Sistemi Navali, intervenuto al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Come Orizzonte Sistemi Navali siamo inseriti nel contesto di Fincantieri e ci appoggiamo al suo stand. I prodotti di cui siamo prime contractor, ovvero le navi militari, sono infatti realizzati da Fincantieri e Leonardo. Il nostro ruolo è quello di integratore a livello di Whole Warship dell'intera nave militare".

"Oggi, con il livello tecnologico raggiunto, la nave militare non può più essere considerata come l'insieme di due mondi separati, ma deve essere concepita come un sistema unico. Da qui nasce il concetto di Whole Warship: i diversi sistemi devono essere perfettamente integrati tra loro".

"Faccio spesso un parallelo con un aereo da caccia: nessuno pensa di separare l'avionica dal sistema di combattimento, perché viene concepito come un unico oggetto. Questo è il passaggio culturale che dobbiamo realizzare anche nel mondo navale: la nave deve essere vista come un sistema unico, altamente integrato. È proprio in questo contesto e lungo queste direttrici che si inserisce la missione di Orizzonte Sistemi Navali", ha concluso Sorrentino.